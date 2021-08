Beautiful Anticipazioni dal 16 al 22 agosto 2021: Shauna ha ingannato Ridge ma è pentita!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 16 al 22 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 16 agosto 2021

Shauna si sente in colpa per quello che ha fatto pur di sposare Ridge, ma Quinn, sua complice, la invita a godersi il suo matrimonio.

Puntata in onda Martedì 17 agosto 2021

Brooke, disperata e in lacrime, dice a Donna che non potrà mai perdonare Ridge per aver messo fine al loro matrimonio e aver sposato Shauna.

Puntata in onda Mercoledì 18 agosto 2021

Eric parla con Brooke della fine del rapporto con Ridge e la esorta a non arrendersi. Ridge rivela le grandi novità a Steffy, che rimane scioccata.

Puntata in onda Giovedì 19 agosto 2021

Steffy conferma a Thomas che Ridge ha sposato Shauna, e lui è convinto che la donna abbia teso un tranello al padre. Eric è incredulo per il gesto di Ridge.

Puntata in onda Venerdì 20 agosto 2021

Ridge affronta Brooke e la implora di tornare con lui. Quinn cerca di spronare Shauna a vivere la sua unione con Ridge senza sensi di colpa o indecisioni.

Puntata in onda Sabato 21 agosto 2021

Mentre Steffy è alle prese con i postumi dell'incidente, Brooke è profondamente dispiaciuta per l'atteggiamento di Ridge nei suoi confronti.

Puntata in onda Domenica 22 agosto 2021

Shauna racconta alla figlia Flo che lei e Ridge si sono sposati omettendo che è stata lei a mandare il messaggio a Carter e che Ridge era completamente ubriaco.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.