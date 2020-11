Beautiful Anticipazioni dal 16 al 21 novembre 2020: Flo esce di prigione grazie a Ridge!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 16 al 21 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 16 novembre 2020

Shauna chiede a Ridge di far uscire di prigione Flo e di accettare l'accordo di immunità. Il Forrester, messo alle strette, sta realmente riflettendo sulla possibilità di far scarcerare la Fulton. Nel frattempo Flo riceve la visita di Steffy in prigione.

Puntata in onda Martedì 17 novembre 2020

Ridge, seppur controvoglia, decide di accettare che Flo goda dell'immunità e le concede di fatto la libertà, per evitare che la sua deposizione possa nuocere a Thomas.

Puntata in onda Mercoledì 18 novembre 2020

Wyatt cerca di ricucire il suo rapporto con Sally, che però è ancora riluttante. Flo nel frattempo va a trovarlo chiedendogli perdono per tutto il dolore che ha procurato con il suo crimine.

Puntata in onda Giovedì 19 novembre 2020

Ridge e Brooke litigano furiosamente perché Brooke vuole che Thomas lasci immediatamente la loro casa, mentre Ridge è contrario. Ridge, fuori di sé, va ad ubriacarsi al Bikini.

Puntata in onda Venerdì 20 novembre 2020

Dopo un terribile confronto con Brooke che la caccia di casa in malo modo, Shauna va al Bikini dove incontra Ridge. Il Forrester non ha alcuna intenzione di parlare con lei ma poi finisce per ubriacarsi.

Episodio in onda Sabato 21 novembre 2020

Ridge si ubriaca e Shauna ha finalmente modo di affondare gli artigli. Flo cerca di chiarire con Wyatt la sua posizione, ma il tentativo risulta vano: lui non si fida più di lei.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.