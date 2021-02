Beautiful Anticipazioni dal 15 al 21 febbraio 2021: Shauna bacia Ridge, ma Quinn l'avverte "Lui amerà per sempre Brooke!"

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 15 al 21 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 15 febbraio 2021

Hope confessa a Liam di non aver avvertito la polizia dopo l'incidente causato a Thomas. Steffy affronta il fratello senza mezze misure.

Puntata in onda Martedì 16 febbraio 2021

Brooke sospetta che Shauna ci stia provando con Ridge, che è andato via di casa. Bill, Wyatt e Justin danno a Liam, di nuovo, il benvenuto alla Spencer.

Puntata in onda Mercoledì 17 febbraio 2021

Mentre Wyatt inizia a dubitare di Sally, Shauna e Ridge si scambiano un bacio appassionato. Quinn, che li ha visti, mette subito in guardia la Fulton sul fatto che il vero amore del Forrester sarà sempre e solo Brooke. Successivamente, anche Eric decide di parlare con il figlio, nella speranza di farlo rinsavire.

Puntata in onda Giovedì 18 febbraio 2021

Mentre Bill e Liam parlando del ruolo che svolgerà Sally, Wyatt è afflitto dai dubbi: sentirsi chiamare dalla ragazza col nome del fratello gli ha riportato alla mente ricordi troppo amari. Dopo aver riflettuto, Wyatt prende la dura decisione di non sposare più la Spectra...

Puntata in onda Venerdì 19 febbraio 2021

Durante la vigilia del Ringraziamene, Ridge e Brooke hanno l'ennesima lite furiosa. Il Forrester decide allora di passare il Ringraziamento dal padre, dove sarà presente anche Shauna, per lui una figura sempre più importante. Intanto, Thomas e Steffy parlano di Liam e Hope: il giovane Forrester è convinto che un giorno lo Spencer tornerà da lei e Hope sarà di nuovo sua.

Episodio in onda Sabato 20 febbraio 2021

Quinn spera che la sua amica Shauna faccia breccia nel cuore di Ridge. Thomas dice a Steffy che tutto andrà secondo i suoi piani e lui tornerà con Hope.

Episodio in onda Sabato 21 febbraio 2021

Sebbene Liam non gradisca la presenza di Thomas perchè lo considera pericoloso per il bambino e per Hope, lui e Hope festeggiano insieme il Ringraziamento.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.