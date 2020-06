Beautiful Anticipazioni dal 15 al 20 giugno 2020: Xander sconvolto dalla verità!

Anticipazioni TV

Cosa succede nelle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 15 a sabato 20 giugno 2020? Ecco Anticipazioni, Trame e Riassunto della prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 15 al 20 giugno 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 15 al 20 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 15 giugno 2020

Brooke cerca di spronare Liam a lottare per salvare il suo matrimonio. Thomas nel frattempo, "vincitore", prende la sua ricompensa e bacia Hope. La Logan però gli dice di non illudersi, insiste infatti affinché il Forrester comprenda che è disposta a sacrificare il suo matrimonio con Liam per crescere con lui Douglas, ma non lo ama!

Puntata in onda Martedì 16 giugno 2020

Si stanno studiando da giorni e ora che finalmente Wyatt ha rotto con Sally, sentono di non poter più aspettare: Wyatt e Flo si abbandonano alla passione. Ma quando ricevono un messaggio che li informa che Liam e Hope si sono lasciati, la magia svanisce. Flo è sconvolta e sa di non poterne parlare con Wyatt...

Puntata in onda Mercoledì 17 giugno 2020

Steffy tenta ancora di convincere Hope a non separarsi da Liam, ma lei è irremovibile: lo fa per il bene di Phoebe e Kelly. La Logan sente di non voler incatenare Liam in un rapporto "sterile". E' convinta che lo Spencer meriti di vivere la paternità a pieno accanto alla sua famiglia.

Episodio in onda Giovedì 18 giugno 2020

Xander ha origliato una conversazione tra Zoe e Flo e ora pretende delle spiegazioni dalla sua fidanzata. Zoe è quindi costretta a confessare: Phoebe è la piccola Beth. L'Avant è sconvolto e pretende che la farsa cessi: Hope deve assolutamente sapere.

Episodio in onda Venerdì 19 giugno 2020

Hope e Liam stanno per chiudere il loro matrimonio, è stata la Logan a deciderlo e allo Spencer non è rimasta alcuna possibilità di recuperare. Eppure i due si amano ancora e non possono fare a meno di dirselo per un'ultima volta.

Episodio in onda Sabato 20 giugno 2020

L'Avant insiste affinché Zoe e Reese si costituiscano alla polizia. Sono queste le richieste di Xander che sembra non avere alcuna intenzione di diventare complice di un tale crimine.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.