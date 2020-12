Beautiful Anticipazioni dal 14 al 20 dicembre 2020: Katie è salva ma chi è il suo misterioso donatore?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 14 al 20 dicembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 14 dicembre 2020

Steffy è sconvolta dalla separazione tra suo padre e Brooke. Ridge, appena trasferitosi da lei, le rivela di aver trascorso, ubriaco, la notte con Shauna.

Puntata in onda Martedì 15 dicembre 2020

Brooke raggiunge Shauna a casa sua e la conversazione tra le due donne, riguardo Ridge degenera. La Logan schiaffeggia Shauna ma lei non si scompone. In ospedale, Katie condivide la sua disperazione con Bill e le sue sorelle: sa di non poter sopravvivere senza il trapianto di un rene e i suoi cari non sono risultati purtroppo compatibili.

Puntata in onda Mercoledì 16 dicembre 2020

Katie comincia a perdere le speranze di trovare un donatore di rene compatibile. Nel frattempo però Flo - dopo aver chiesto ancora perdono a Brooke - decide di aiutarla in segreto: accetta di sottoporsi a tutti i test a patto che non venga svelata la sua identità.

Puntata in onda Giovedì 17 dicembre 2020

Katie, Bill, Will, Brooke e Donna vengono informati che è stato trovato un donatore di rene. Flo è compatibile e decide di sottoporsi all’espianto per salvare la vita di sua zia Katie.

Puntata in onda Venerdì 18 dicembre 2020

Tutte le persone vicine a Katie apprezzano e benedicono la generosità del gesto del donatore sconosciuto. Vorrebbero ringraziarlo e dimostrargli la loro gratitudine, ma purtroppo il donatore ha scelto l'anonimato.

Episodio in onda Sabato 19 dicembre 2020

Il trapianto di rene di Katie è riuscito, anche se il medico avverte tutti i suoi cari che esiste la possibilità del rigetto. Bisogna solo attendere e sperare.

Episodio in onda Domenica 20 dicembre 2020

Flo, sotto consiglio di sua madre Shauna, rivela alle sorelle Logan di essere la donatrice del rene di Katie. La reazione delle donna è di stupore, non certamente di gratitudine.

