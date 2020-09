Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 14 a sabato 19 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà nella prima settimana di settembre.

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 14 al 19 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 14 settembre 2020

Durante lo scambio delle promesse matrimoniali tra Hope e Thomas, la piccola Phoebe si rivolge a Hope chiamandola “mamma”. Mentre la sposa sta camminando verso l'altare una tenera voce rompe il silenzio, si tratta della nipotina di Hope, Phoebe, la bambina l'ha appena chiamata mamma. Hope ripensa subito alla sua Beth.

Puntata in onda Martedì 15 settembre 2020

Dopo le nozze di Hope e Thomas, Steffy si scusa con la sorellastra per l’invadenza della piccola Phoebe, ma lei minimizza. In realtà la Logan ha letto l'accaduto come un segno, crede che la sua bambina le abbia parlato attraverso Phoebe benedicendo la sua scelta.

Puntata in onda Mercoledì 16 settembre 2020

Flo, è arrivata tardi, ormai a cerimonia conclusa, ma le zie le hanno raccontato del "piccolo contrattempo". La ragazza, sconvolta, vuole rivelare a Hope la verità su Beth, ma Thomas le intima di tacere. I due hanno una battibecco e Liam sente tutto. Preoccupato dopo aver udito il nome Hope e la parola Segreto, racconta tutto a Wyatt, dicendogli che Thomas ha minacciato Flo.

Episodio in onda Giovedì 17 settembre 2020

Hope si rifiuta di passare la sua prima notte di nozze con Thomas e Il Forrester stenta a mantenere la calma. Nonostante la Logan abbia un nuovo marito, preferisce infatti trascorre la prima notte di nozze al telefono con l'ex, Liam, che coglie l'occasione per dichiararle ancora una volta il suo amore

Episodio in onda Venerdì 18 settembre 2020

Liam, durante la festa di nozze, ha sentito Flo e Thomas litigare parlando di un segreto e ha chiesto subito l'aiuto di Wyatt per tentare di scoprire di cosa si tratta. Nel frattempo Brooke insiste con Hope affinché chieda l’annullamento del matrimonio, visto che i due sposi non hanno consumato la loro prima notte di nozze.

Episodio in onda Sabato 19 settembre 2020

Wyatt interroga Flo e lei dice una frase che insospettisce il fidanzato. Thomas intanto, nonostante Hope gli abbia detto chiaramente di non essere pronta a concedersi a lui, ha prenotato una notte in hotel per la luna di miele. Una sorpresa che lascia la Logan decisamente contrariata.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.