Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 giugno 2022: lo Spettro di Vinny ossessiona Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 giugno 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 13 al 18 giugno 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 13 giugno 2022

Quinn cerca di intercedere con Carter in difesa di Zoe. Liam crede di vedere Vinny che gli predice che la pagherà per non averlo soccorso dopo averlo investito.

Puntata in onda Martedì 14 giugno 2022

Bill dice a Hope di volerla incontrare per non destare in lei alcun sospetto. Hope, dal canto suo, sembra disposta a perdonare Liam per tutto ciò che è successo con Steffy.

Puntata in onda Mercoledì 15 giugno 2022

Baker interroga Thomas per sapere qualcosa di più su Vinny e gli dice di sospettare che si tratti di un omicidio. Quinn tenta di fare da paciere tra Zoe e Carter.

Puntata in onda Giovedì 16 giugno 2022

Hope consola Thomas che non si dà pace per la morte di Vinny ed è sempre più deciso a farla pagare al vigliacco che ha ucciso il suo miglior amico.

Puntata in onda Venerdì 17 giugno 2022

Ridge vede il padre distratto: Eric soffre della freddezza che si è creata tra lui e Quinn dopo quello che lei e Shauna hanno tramato ai danni di Brooke.

Puntata in onda Sabato 18 giugno 2022

Ep. 1: Quinn capisce perché Carter, nonostante sia ancora innamorato di Zoe, non riesca a perdonarla: Quinn sta vivendo la stessa situazione con Eric. Hope affronta Liam per capire il motivo del suo atteggiamento distaccato.

Ep. 2: Zoe cerca l'appoggio di Quinn per ricucire il suo rapporto con Carter, ma la Fuller, in crisi con Eric, subisce il fascino dell'avvocato e finisce per iniziare a provare un'attrazione pericolosa nei suoi confronti.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.