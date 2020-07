Beautiful Anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020: Emma vittima di un grave "incidente"!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 13 al 17 luglio su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 13 al 17 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 13 luglio 2020

Ridge e Brooke si confrontano sul rapporto tra Thomas e Hope, proprio mentre alla Forrester, Hope e Thomas discutono dei loro rapporti con Liam. Il matrimonio dei Forrester sembra aver accusato il colpo, Ridge è convinto che il "nuovo assetto" sia proficuo per tutti, ma Brooke non è d'accordo e non nasconde al marito di avere dei sospetti sul comportamento di Thomas. Intanto anche i ragazzi hanno di che discutere, in particolare parlano di quale sia l'atteggiamento giusto da tenere con Liam.

Puntata in onda Martedì 14 luglio 2020

Ascoltando Xander e Zoe, Emma scopre che Beth è ancora viva e che in realtà è Phoebe, e vuole rivelarlo a Hope, ma Thomas glielo impedisce. Tra i due ci sarà una accessa discussione e qualcuno li ascolterà litigare, Thomas passerà dal ragionare al minacciare, ma Emma non si farà intimorire.

Puntata in onda Mercoledì 15 luglio 2020

Zoe è in ansia, Emma si sta recando da Hope per rivelarle tutta la verità: Beth in realtà è viva. Per Xander è la soluzione migliore: secondo lui, Hope hai il diritto di sapere. Il ragazzo fin dagli inizi si è rivelato essere l'anello debole di questo segreto complotto, se tiene ancora la bocca chiusa è solo perché teme che Zoe finisca in carcere. In realtà, ciò di cui l'ingenuo Xander dovrebbe aver davvero paura, è la follia di Thomas!

Episodio in onda Giovedì 16 luglio 2020

Ridge tenta di convincere Hope che Thomas potrebbe essere l’uomo giusto per lei. Il Forrester non riesce ad essere obiettivo quando si parla del figlio, ma Thomas - sempre stato un animo irrequieto - è ormai un uomo pericoloso. Mentre infatti il padre "garantisce" per lui, il ragazzo - per il proprio tornaconto – cerca con ogni mezzo di impedire a Emma di raccontare la verità alla Logan.

Episodio in onda Venerdì 17 luglio 2020

Emma si mette in viaggio verso casa di Hope, ma una macchina la fa uscire di strada e così la giovane finisce in fondo ad una scarpata. Thomas assiste all'incidente, ma non presta soccorso alla poverina. La domanda importante è: Chi era alla guida dell'auto che ha spinto fuori strada la Barber?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.