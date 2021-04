Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 aprile 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 12 al 18 aprile 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 12 al 18 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021

Flo confida a Katie il suo entusiasmo per il ritorno di Wyatt, ma Sally non è disposta a farsi da parte. Quando lo Spencer comunicherà a Sally di voler tornare con Flo, lei gli risponderà contrariata che non accetterà mai, poi andrà da Flo.

Puntata in onda Martedì 13 aprile 2021

Hope si sfoga con Thomas su ciò che è successo con Liam, mentre Steffy, pentita per aver orchestrato il bacio con Liam, vuole confessargli la verità.

Puntata in onda Mercoledì 14 aprile 2021

Steffy, pentita di aver baciato Liam davanti a Hope assecondando una richiesta di Thomas, è sul punto di confessarlo a Liam, ma Thomas la interrompe.

Puntata in onda Giovedì 15 aprile 2021

Quinn giura che farà pagare a Brooke di aver sobillato Eric contro di lei e Shauna. Liam è in crisi perché Hope non si allontana da Thomas, e Bill gli suggerisce di tornare da Steffy.

Puntata in onda Venerdì 16 aprile 2021

Mentre Shauna sta per lasciare casa Forrester, Quinn le confessa che se Brooke continuerà a sabotare il suo matrimonio con Eric, è disposta perfino ad ucciderla.

Puntata in onda Sabato 17 aprile 2021

Sally è seriamente preoccupata per la sua salute e si rivolge ad un medico: il duro colpo che le ha inferto Wyatt ritornando con Flo ha minato la sua stabilità emotiva.

Puntata in onda Sabato 18 aprile 2021

Steffy è sconvolta perché suo padre le ha rivelato di aver baciato Shauna. Brooke e Quinn si affrontano: ormai tra loro è guerra aperta.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.