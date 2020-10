Beautiful Anticipazioni dal 12 al 17 ottobre 2020: Thomas pronto a tornare più pericoloso che mai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 ottobre 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi della prossima settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 12 al 17 ottobre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 12 al 17 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 12 ottobre 2020

Tutta la famiglia è in trepidante attesa di vedere Beth con Hope e Liam, per abbracciarla e per condividere con i due genitori la felicità di una brutta storia finita fortunatamente con un lieto fine.

Puntata in onda Martedì 13 ottobre 2020

Thomas, a casa dell'amico Vinny, angosciato e fuori di sè per la sua situazione, pensa a come riprendersi Hope. Nel frattempo Bill, Katie e Will fanno visita alla piccola Beth.

Puntata in onda Mercoledì 14 ottobre 2020

Ridge riceve una telefonata in cui gli comunicano l'arresto del padre di Zoe, il responsabile del terribile crimine che ha sconvolto la sua famiglia. Intanto Bill fa una dichiarazione di affetto al figlio e alla nipote.

Episodio in onda Giovedì 15 ottobre 2020

Mentre Brooke e le sue sorelle discutono del coinvolgimento di Flo nella "truffa" ai danni di Hope, Steffy e Liam, interviene Shauna pronta a difendere sua figlia. La Fulton Senior spera di poter convincere le Logan a dare una nuova occasione alla sua bambina.

Episodio in onda Venerdì 16 ottobre 2020

Flo tenta di farsi perdonare da Hope per il grande dolore che le ha causato. La ragazza riconosce di essersi comportata crudelmente con la cugina, nonostante lei abbia fatto di tutto per farla sentire a suo agio in famiglia, ed è tormentata per questo.

Episodio in onda Sabato 17 ottobre 2020

Flo cerca di difendersi dalle accuse di rapimento e frode, ma le famiglie Forrester, Logan e Spencer sono unite e pronte a condannare la giovane. La linea seguita è quella della tolleranza zero: Flo deve pagare con il carcere!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.