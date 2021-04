Beautiful Anticipazioni dal 12 al 17 aprile 2021: Quinn minaccia di uccidere Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 aprile 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 12 al 17 aprile 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 12 al 17 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021

Flo racconta a Bill e Katie come sia stata coinvolta nel rapimento di Beth, e ora pensa che lei e Wyatt torneranno insieme. Sally, però, non è disposta a farsi da parte.

Puntata in onda Martedì 13 aprile 2021

Wyatt comunica a Quinn di essersi rimesso con Flo. Sally dice a Flo di non voler rinunciare a Wyatt mentre Hope rivela a Thomas ciò che è accaduto con Liam.

Puntata in onda Mercoledì 14 aprile 2021

Steffy, pentita di aver baciato Liam assecondando Thomas, è sul punto di confessarlo a Liam, ma Thomas glielo impedisce. Nel frattempo Brooke parla a Hope di quanto accaduto con Shauna e Quinn.

Puntata in onda Giovedì 15 aprile 2021

Quinn giura vendetta a Brooke, colpevole di aver tentato di comandare a casa sua e di aver cercato di metterle Eric contro. Liam è in ansia per Hope che continua a frequentare Thomas, Bill gli consiglia di tornare da Steffy. Mentre Shauna fa la valigia, Quinn le confessa una cosa inquietante: se Brooke non la smetterà, la farà fuori.

Puntata in onda Venerdì 16 aprile 2021

Tra Quinn e Brooke è guerra aperta, ma la Fuller consiglia alla nemica di non sfidarla. La Fuller poi rivela a Ridge che per colpa di Brooke, Shauna è stata allontanata da Villa Forrester e che la Logan sta cercando anche di distruggere il suo matrimonio con Eric.

Puntata in onda Sabato 17 aprile 2021

Da quando Wyatt l'ha lasciata ed è tornato da Flo, Sally ha iniziato a sentirsi poco bene, arrivando persino a commettere errori sul lavoro a causa della sua mancata concentrazione. La Spectra decide allora di recarsi da un dottore.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.