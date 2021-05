Beautiful Anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2021: Wyatt torna con Sally, ma segretamente ama ancora Flo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 10 al 16 maggio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 10 al 16 maggio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 10 al 16 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021

Dopo l'inaspettata proposta di matrimonio di Thomas in presenza dell'intera famiglia, Zoe rimane lusingata e senza parole. Douglas, invece, è sconvolto.

Puntata in onda Martedì 11 maggio 2021

Liam affronta Thomas accusandolo di aver pianificato tutto per far leva sui sentimenti di Hope. Nel frattempo, Hope consola Douglas.

Puntata in onda Mercoledì 12 maggio 2021

La proposta di matrimonio di Thomas a Zoe suscita nella famiglia Forrester reazioni contrastanti: mentre Brooke è diffidente, gli altri sono entusiasti.

Puntata in onda Giovedì 13 maggio 2021

Hope cerca di tutelare Douglas, colpito da un cambiamento tanto inaspettato quanto indesiderato. Intanto Ridge e Steffy hanno ormai deciso di licenziare Sally.

Puntata in onda Venerdì 14 maggio 2021

Quando Katie apprende che Ridge e Steffy stanno per licenziare Sally, li prega di non farlo perché è in fin di vita. Anche Wyatt e Flo sono dispiaciuti per Sally.

Puntata in onda Sabato 15 maggio 2021

Wyatt, d'accordo con Flo, dice a Sally di voler tornare con lei. Sally, in lacrime, accetta la proposta di Wyatt di tornare insieme e i due si abbracciano.

Puntata in onda Domenica 16 maggio 2021

Katie racconta a Ridge e Steffy le drammatiche vicende di Sally, che è in fin di vita e merita di vivere il tempo che le rimane circondata dagli affetti.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.