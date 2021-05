Beautiful Anticipazioni dal 10 al 15 maggio 2021: Sally sta per morire, Wyatt torna da lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 10 al 15 maggio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 10 al 15 maggio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 10 al 15 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021

La proposta di matrimonio di Thomas a Zoe suscita nella famiglia Forrester reazioni contrastanti: mentre Brooke è diffidente, gli altri sono entusiasti.

Puntata in onda Martedì 11 maggio 2021

Hope cerca di tutelare Douglas, colpito da un cambiamento tanto inaspettato quanto indesiderato. Intanto Ridge e Steffy hanno ormai deciso di licenziare Sally.

Puntata in onda Mercoledì 12 maggio 2021

Quando Katie apprende che Ridge e Steffy stanno per licenziare Sally, li prega di non farlo perché è in fin di vita. Wyatt vuole chiedere a Sally di tornare insieme, d'accordo con Flo infatti, ha deciso di non lasciarla sola in questo momento.

Puntata in onda Giovedì 13 maggio 2021

Sally, in lacrime, accetta la proposta di Wyatt di tornare insieme e i due si abbracciano. Katie ha appena raccontato a Ridge e Steffy della terribile vicenda di Sally.

Puntata in onda Venerdì 14 maggio 2021

Dopo aver scoperto da Katie della malattia di Sally, Ridge e Steffy decidono di non licenziare la ragazza. La convocano e le comunicano che inizierà a lavorare con Ridge alla collezione d'alta moda della Forrester.

Puntata in onda Sabato 15 maggio 2021

Senza farle capire di essere a conoscenza della sua situazione, tutti iniziano a trattare con riguardo Sally. Flo, pur amando immensamente Wyatt, lo spinge a tornare dalla Spectra e andare a vivere con lei. Katie è dubbiosa quanto il giovane Spencer, ma il ragazzo è deciso a portare avanti la farsa, facendo credere a Sally di amarla ancora e di non sapere nulla della malattia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.