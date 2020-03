Beautiful Anticipazioni: da lunedì 9 a sabato 14 marzo 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Mentre Zoe e Xander si baciano con passione, Zoe vede una foto postata da Wyatt che ritrae lui insieme a Flo e subito teme il peggio.

Flo è sempre più convinta che la verità debba uscire fuori, ha deciso infatti di raccontare tutto a Hope, e Zoe sta faticando molto per cercare di dissuaderla. Intanto Sally e Wyatt parlano di Flo, che un tempo era fidanzata con il ragazzo.

Reese tenta di convincere Flo e Zoe a mantenere il segreto sullo scambio delle bambine, ricordando ad entrambe a cosa potrebbero andare incontro se il loro crimine venisse scoperto. Wyatt invita Flo a cena a casa sua per presentarle la sua attuale compagna: Sally.

Donna, come tutti intorno a Katie, apprezza il nuovo Bill e l'impegno che ci sta mettendo per recuperare il rapporto con la sua famiglia. E' per questo che la Logan tenta di convincere Katie a tornare con l'ex.

Steffy, decisa a non intromettersi nel matrimonio di Hope e Liam, comunica alla coppia che partirà per l’Europa e che porterà le bambine con sé.

Taylor, prova ad opporsi, teme infatti che le bambine possano soffrire per la lontananza del padre e cerca quindi di convincere la figlia Steffy a ritornare con Liam.

Katie e Bill intanto si sono incontrati per caso al ristorante e iniziano a chiacchierare con piacere, finché non giunge una terribile notizia a sconvolgere entrambi.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.