Beautiful Anticipazioni: da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per seconda settimana del mese di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Alla clinica di Catalina, Hope e Liam si commuovono pensando alla piccola Beth, che ormai non c'è più. Intanto, tutti cercano di capire cosa sia successo.

Arrivano alla clinica anche Brooke e Ridge che, ignari dell'accaduto, chiedono di vedere la piccola appena nata. Ricevuta la terribile notizia, chiedono a Reese cosa sia accaduto.

I dottori spiegano a Hope e Liam i motivi della drammatica perdita: una serie di complicazioni durante il parto. Tutti circondano Liam e Hope cercando di dare loro un po' di conforto.

Reese sente il peso di quanto accaduto a Hope, ma sa di non aver avuto scelta: il medico viene ancora ricattato dai creditori che minacciano la vita di sua figlia.

Reese, anche se dispiaciuto per la bambina di Hope, deve fare i conti con gli stozzino. Reese teme per sua figlia Zoe, ma non può confidarsi con nessuno…

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.