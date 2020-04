Beautiful Anticipazioni: da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la seconda settimana di aprile.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful per le puntate in onda da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40

Thomas è sempre più vicino a Hope e le chiede cosa possa fare per alleviare il suo dolore per la perdita di Beth. Flo nel frattempo, parla al telefono con Shauna, sua madre. La ragazza è intenzionata a scoprire chi è suo padre, ma la questione sembra mettere molto in allarme la donna...

Flo ha deciso di fare un test di paternità e Wyatt le fa una visita a sorpresa per conoscere i risultati dell'esame del DNA che le riveleranno l'identità del padre di lei.

Shauna, allarmata dalla richiesta della figlia, arriva in città e decide di far visita alla sua amica Quinn e a suo marito Eric. Le due amiche non si vedono da molti anni, ma la Fulton sa di poter ancora contare su di lei.

Wyatt e Flo parlano del padre della ragazza, di cui ancora non si conosce l’identità; allo stesso tempo Shauna e Quinn, parlano inaspettatamente di Bill.

Shauna, con estrema ostinazione, dice a Quinn di non voler rivelare a Flo l’identità di suo padre: la ragazza non dovrà mai sapere la verità sul conto dell'uomo.

E' il giorno tanto atteso, finalmente Flo conoscerà l’identità di suo padre. Shauna, prima che il test riveli il suo segreto, prende da parte Bill e gli dice di essere il vero padre di Flo. Lo Spencer è incredulo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.