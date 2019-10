Beautiful Anticipazioni: da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la prima settimana della mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 3 a sabato 9 novembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Brooke cerca di mettere in guardia Ridge sulla pericolosità di Taylor. Ridge, senza troppa convinzione, difende la nonna di Kelly. Taylor ha una crisi e confida alla figlia e all’ex marito di sentirsi una donna fallita. Taylor vuole che Liam impedisca a Brooke e a Hope di denunciarla.

Zoe teme che l’interesse del padre per Taylor possa compromettere il suo lavoro. Steffy difende a spada tratta sua madre, cercando di fugare i dubbi di Liam.

Brooke vuole rivelare a Donna e a Katie che è stata Taylor a sparare a Bill, ma Hope non glielo permette. Taylor incontra Reese per caso e lui inaspettatamente la bacia, lasciandola sconvolta: la psicologa, sente di non essere pronta per una nuova storia, anche se non disdegna la corte del medico, anzi, prova attrazione per lui.

Zoe nel frattempo, è preoccupata per suo padre, teme infatti che si sia nuovamente infilato nei guai. Vuole evitare che il padre faccia danni, soprattutto ora che Xander sembra averle finalmente dato un’altra occasione.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.