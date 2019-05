Beautiful Anticipazioni: da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Hope rivela a Brooke di aver deciso di invitare al suo matrimonio con Liam anche Steffy e Taylor. La Logan non è per nulla contenta della scelta della figlia e si dimostra fin da subito più che contrariata.

Hope e Liam sono finalmente pronti a sposarsi. Il giorno delle nozze è arrivato e con lui una sorpresa. Bridget sarà presente alle nozze e insieme a Donna e Katie raggiunge la sposa raggiante nella sua camera. Wyatt invece aiuta Liam a prepararsi alla cerimonia, felice per suo fratello.

Taylor non è serena. Vorrebbe infatti che Steffy non partecipasse alle nozze; per lei non è giusto che la figlia assista al matrimonio del suo amato Liam con la sua sorellastra. Steffy è però decisa a portare avanti la sua scelta.

Taylor – di nascosto – raggiunge Liam, decisa a fagli cambiare idea e a convincerlo a non sposare Hope. Brooke però scopre tutto e sente la conversazione tra i due. Furiosa invita poco gentilmente la sua antica rivale ad andarsene immediatamente.

Finalmente comincia la cerimonia e gli sposi si scambiano fedi e promesse. Bill – grande assente – spera in cuor suo di recuperare il rapporto con i suoi figli, tristemente sfasciatosi a causa della sua sete di potere e del suo totale disinteresse per i sentimenti di chi gli sta accanto.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 13.40.