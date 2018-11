Beautiful Anticipazioni: da lunedì 3 a sabato 8 dicembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful, riguardo alle puntate in onda da lunedì 3 a sabato 8 dicembre 2018 alle ore 13.40 su Canale 5:

Katie è furiosa per le intimidazioni di Bill, ma Wyatt la tranquillizza. II due vengono raggiunti da Quinn ed Eric, che informano sia delle loro imminenti nozze che della reazione di Bill: vuole estromettere Wyatt dall'azienda e diseredarlo. Quinn si scaglia furiosa contro Bill e Wyatt si lascia sfuggire della notte d'amore tra Bill e Steffy. La Fuller è nauseata dal comportamento dell'ex. Bill e Justin si recano a “Il Giardino” e poco dopo anche Steffy e Ridge arrivano al ristorante. Gli sguardi insistenti di Bill verso Steffy manderanno su tutte le furie il Forrester che inizierà un'animata discussione con lo Spencer. Sheila tenta di fare da paciere, ma quando Bill se ne va, Ridge la prega di fare fuori Bill Spencer, prima che ci pensi lui.

Steffy si imbatte in Liam per puro caso, l’imbarazzo è evidente ma – nonostante ciò – l'ex moglie cerca un riavvicinamento. Quinn è pronta a tutto pur di difendere suo figlio Wyatt dalla decisione di Bill di diseredarlo. Brooke scopre che Hope prova ancora qualcosa per Liam e la mette in guardia chiarendole le possibili conseguenze. Quinn ha un duro confronto con Bill, deciso ad escludere Wyatt dalla sua eredità dopo aver appreso della relazione tra lui e l'ex moglie, Katie. L’uomo si sente tradito da entrambi i suoi figli, anche se per motivi diversi. Il primo a rimetterci a causa di questa situazione è Jarrett, Bill lo licenzia convinto che non sia stato leale.

Hope confessa a sua madre Brooke di aver aiutato Liam e Steffy a ritrovarsi solo perchè di mezzo c'è una gravidanza, altrimenti non l'avrebbe mai fatto. Nel frattempo Steffy decide di preparare una cena per Liam, la Forrester spera che il loro incontro possa aver calmato le acque. Mentre attende Liam però, Bill bussa alla sua porta; visibilmente provato, le dice amarla profondamente e le chiede di diventare sua moglie. Steffy non ne vuole sapere, è infatti certa dei sentimenti che prova: ama solo Liam. Ridge scopre che Bill è andato a trovare Steffy e manda Brooke a prendere la ragazza, perché preferisce che non resti sola nella casa al mare; poi si reca da Bill e i due hanno un duro faccia a faccia. Pam ha origliato la conversazione di Ridge e capisce cosa sta accadendo; la donna è sconvolta, anche perché ha dimenticato di prendere le sue medicine…

Katie è nel panico perché ha ricevuto da Bill l’istanza per la custodia esclusiva di Will. Wyatt la tranquillizza e le promette che non permetterà al padre di portarle via il piccolo. Intanto Jarrett, Liam, Pam, Rick e Quinn meditano vendetta contro Bill. Justin convince a Bill a firmare immediatamente i documenti che lo metteranno a capo della Spencer, per evitare problemi se dovesse accadergli qualcosa. Ridge e Bill hanno un acceso scontro, durante il quale Bill ammette di amare Steffy e di essere pronto a sposarla.

Ridge se ne va da casa di Bill fuori di sé e lo Spencer rimane solo, c'è una improvvisa interruzione di corrente, in quel frangente qualcuno spara alle spalle dell'uomo. Katie va da Bill per parlargli e lo trova riverso a terra in una pozza di sangue; sconvolta, chiama l’ambulanza e Bill viene subito condotto in ospedale dove viene operato d’urgenza. Katie riesce ad avvisare solo Liam, al quale racconta ciò che è accaduto. Intanto Brooke, preoccupata, è in cerca di Ridge. Eric tenta in tutti i modi di tranquillizzare Quinn, arrabbiata con Bill per quello che sta facendo a Wyatt.

