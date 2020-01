Beautiful Anticipazioni: da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la prima settimana di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Hope racconterà alle zie ciò che ha provato tenendo tra le braccia Phoebe. Poi raggiunta da Liam rassicurerà anche lui dicendogli che sta meglio dopo aver trascorso del tempo con la piccola; c'è un legame tra lei e la bambina e tenerla stretta l'ha fatta sentire di nuovo madre. Wyatt e Sally si recano alla casa sulla scogliera per fare visita a Steffy e alle nipotine. Vedendo Kelly e Phoebe insieme, il giovane Spencer noterà subito una inaspettata somiglianza, confermata anche da Steffy.

Zoe si recherà nell'ex appartamento di suo padre e inizierà a rovistare tra i cassetti di Florence, quella sconosciuta che ha scoperto alloggiare a casa di Reese e che teme sia immischiata in qualche losco traffico con lui. Tra gli effetti personali della misteriosa Fulton, la modella troverà i documenti dell’adozione e ne resterà sconvolta. Sorpresa da Flo, chiederà spiegazioni sulla bambina data in adozione a Steffy, è certa infatti che la Fulton non abbia di recente partorito e ha paura che la bambina possa essere figlia di Reese. Flo nega tutto.

Hope torna a fare visita a Steffy, vuole vedere Phoebe e spiega alla sorellastra che stare con la piccola lenisce il suo dolore. Ma Liam e la Forrester sono preoccupati per Hope e temono che il lutto la porti a legarsi in maniera morbosa a Phoebe. Dopo aver discusso animatamente con Flo, Zoe torna da Xander - al quale aveva già confidato della presenza di Flo a casa di Reese - per raccontargli le novità riguardanti i documenti d'adozione e l'implicazione nella vicenda di Steffy Forrester, loro capo. L'Avant rimane sconvolto.

Brooke è molto grata a Ridge per l'aiuto amorevole che sta dando a Hope e Liam. Hope rientra a casa e si commuove nel trovarla pulita, sistemata e addobbata con tanti fiori. Ringrazia sua madre e si confida con lei rivelandole quanto bene le stia facendo stare con la piccola Phoebe. Brooke e Ridge sono felici, ma anche preoccupati per come Hope stia affrontando la perdita della sua bambina. Non sono solo Liam e Steffy infatti, a pensare che Hope abbia scambiato Phoebe per Beth.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.