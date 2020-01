Beautiful Anticipazioni: da lunedì 27 gennaio a sabato 1 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap americana per l'ultima settimana del mese di gennaio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 27 gennaio a sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Liam, dopo aver informato Hope che Steffy sta per adottare una neonata, le rivelerà la sua intenzione di fare da padre alla piccola. Steffy va da Florence per la firma dei documenti per l'adozione.

Reese, ha consegnato allo strozzino l'anticipo di 50.000 euro, ma le minacce a Zoe continuano e il dottore è costretto a rispondere: garantirà al malvivente che riceverà i soldi a breve, ma che dovrà stare lontano da sua figlia o lo denuncerà alla polizia.

Per errore, Reese è entrato nell'ambulatorio dove si trovavano Hope e Liam. Lei ha insistito per avere maggiori dettagli sulla morte della sua piccola, Hope ha infatti chiesto al medico se era certo che la bambina fosse morta prima di venire alla luce. Ora sia il Buckingham che la Logan, non smettono che ripensare a quell'incontro.

Steffy e Florence completano la compilazione delle carte, Florence appone le ultime firme per l’adozione. La piccola si chiamerà Phoebe, come la gemella di Steffy, scomparsa tragicamente anni prima.

Ultimato il pagamento concordato per l’adozione, da parte di Taylor a Reese, Steffy porta a casa Phoebe. Reese salda il suo debito con il suo creditore. Ridge informa Brooke, Liam e Hope dell’adozione ormai ufficializzata e Hope invita Liam a recarsi a casa di Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.