Beautiful Anticipazioni: da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 25 febbraio 2019: Bill prova a corrompere Wyatt

Bill cerca di convincere Wyatt di aver mentito a fin di bene, dicendo che Steffy potrebbe tradire di nuovo Liam. Wyatt non si fa convincere e minaccia di rivelare a Liam tutta la verità, ma Bill tenta di corromperlo dicendogli che può prendersi la sua Ferrari.

Martedì 26 febbraio 2019: Steffy rifiuta ancora Bill

Bill va a casa da Steffy e quando la ragazza apre la porta lo Spencer cerca di abbracciarla, ma lei lo respinge. Ridge è sempre più sicuro che Liam sia stato ingannato, ma non riesce a trovare le prove.

Mercoledì 27 febbraio 2019: Katie convince Wyatt a mentire

Wyatt è pronto a smascherare Bill, ma Katie insiste affinché taccia: la Logan non vuole che Liam torni da Steffy, è certa infatti che sua nipote Hope possa renderlo molto felice.

Giovedì 28 febbraio 2019: Liam cerca conferme in Wyatt

Bill tenta di convincere Steffy a stare con lui, ma lei non ne vuole sapere. Nel frattempo Ridge vuol convincere Liam a dare un'occasione a Steffy, ma il ragazzo dubbioso cerca conferme nel fratello Wyatt.

Venerdì 1 marzo 2019: Wyatt è combattuto

Bill intanto ha fatto di tutto per comprare il silenzio di Wyatt, che è tentato di rivelare a Liam tutta la verità sulla presunta relazione tra il padre e Steffy.

Sabato 2 marzo 2019: Wyatt si confida con Katie

Wyatt, alla Spencer con Katie, racconta di non essere riuscito a dire nulla al fratello e le confida di come Bill stia cercando di comprare il suo silenzio.

Domenica 3 marzo 2019: Steffy e Liam insieme per un controllo

Steffy e Liam si trovano insieme in ospedale per un controllo di routine. I due futuri genitori provano orgoglio nell'aver creato una vita che li legherà per sempre.

