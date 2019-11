Beautiful Anticipazioni: da lunedì 25 a sabato 30 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap americana per l'ultima settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 25 a sabato 30 novembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

A villa Forrester, tutta la famiglia festeggia il Natale. Sono invitati anche Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Bridget arriva all'improvviso facendo una sorpresa a tutti.

Pam e Charlie sono alle prese con la preparazione della cena, salvata in extremis da Donna. Hope fa un annuncio importante. Tutti ringraziano di essere fortunati per ciò la vita ha riservato loro e con grande felicità si scambiano i migliori auguri.

Hope e Liam, in attesa della loro primogenita, pianificano un babymoon, un viaggio prima dell'arrivo della piccola a stravolgere la vita di coppia e i ritmi di vita. Steffy, decisa a dare una sorellina a sua figlia Kelly, e consapevole che Hope non è disposta a far crescere la sua con Taylor, fa una scelta inaspettata: adottare una bimba.

Zoe non è crede a suo padre che insiste giustificando la sua presenza a Los Angeles con motivi di lavoro. Nel frattempo Hope e Liam, in partenza per l’isola di Catalina, ricevono una telefonata che li costringerà a rivedere completamente i suoi piani.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.