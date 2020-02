Beautiful Anticipazioni: da lunedì 24 a sabato 29 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap americana per l'ultima settimana del mese di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 24 a sabato 29 febbraio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40.

Liam ha confidato a suo padre Bill della inaspettata insistenza di Hope, convinta che il suo posto sia accanto a Steffy e dalle sue bambine. Bill, riflettendo sulla questione, lo invita a prendersi del tempo per pensare se questa non sia effettivamente la soluzione migliore.

Wyatt e Sally hanno accettato di lavorare per Bill, lo Spencer ha infatti promesso di assecondare il desiderio del figlio di far risorgere la "Spectra Fashions". Bill sembra davvero cambiato.

Hope sembra tranquilla, ma quando prende in braccio Phoebe, i ricordi della figlia - drammaticamente morta durante il parto - sembrano sopraffarla, lasciando perplessi Steffy e Liam.

Bill, Sally e Wyatt si incontrano per definire i dettagli della nuova avventura: rilanciare il marchio Spectra capitanati da Sally in veste di stilista.

Liam, deciso a far comprendere a Hope che il suo posto è accanto a lei e che non ha bisogno di tornare con Steffy per essere un buon padre, rinnoverà alla Logan la sua promessa d'amore.

Zoe va a parlare con Flo e le chiede di allontanarsi da Los Angeles, rispettando il patto stretto con suo padre Reese. Zoe teme che Flo possa essere l'anello debole nel rischioso piano criminale che hanno deciso di portare avanti

Steffy si destreggia tra il lavoro e il ruolo di mamma e le complicazioni non mancano. A suo padre confida di essere un po' in difficoltà, ma anche dello strenuo tentativo di Hope di farla tornare con Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.