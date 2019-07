Beautiful Anticipazioni: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Canale 5 per la terza settimana di luglio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Il processo per la custodia esclusiva allontana i Forrester: Ridge ritiene positivo che la custodia di Will sia affidata a Katie, che sposando Thorne darà a Will una famiglia solida.

Steffy e Hope discutono in quanto Steffy ha deciso di assumere Sally e Xander senza neanche interpellarla. Katie e Thorne annunciano intanto il loro fidanzamento.

Brooke non è d’accordo con la battaglia legale in atto per togliere a Bill la custodia del figlio. Ridge invece è convinto che sia la soluzione giusta.

Bill chiede a Justin di cercare di contattare il giudice scelto per presenziare l’udienza. Nel frattempo il processo per la custodia esclusiva di Will diventa sempre più fumoso.

Thorne e Katie decidono di convolare a nozze prima dell’udienza per avere un asso nella manica nella battaglia contro Bill.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.