Beautiful Anticipazioni: da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap americana per la quarta settimana di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Il detective Sanchez va alla Spencer a parlare con Bill. Sta ancora indagando sul suo tentato omicidio e cerca di carpire da Bill delle informazioni. Brooke, consegna a Hope e a Liam un regalo per la bambina che sta per nascere e si dice entusiasta per il felice epilogo della loro travagliata storia d’amore.

Taylor è tornata in città e Steffy è molto felice perché crede che la madre, dopo essersi fatta curare, stia molto meglio. Liam però ha appena scoperto che Taylor ha sparato al padre...

Taylor fa visita a Bill in ufficio: prima lo prega di non denunciarla alla polizia, poi però lo aggredisce nuovamente. Dopo si reca anche da Hope e assume il medesimo comportamento minaccioso con la figlia di Brooke.

Taylor rientrata in città, sembra voler pareggiare i conti. In particolare è arrabbiata con Hope e la accusa di comportarsi esattamente come sua madre. Bill nel frattempo è preoccupato per il ritorno di Taylor, così come Liam che, certo dell’instabilità della donna, svela a Hope che è stata lei a sparare a Bill.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.