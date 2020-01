Beautiful Anticipazioni: da lunedì 20 a sabato 25 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la quarta settimana del mese di gennaio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 20 a sabato 25 gennaio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Allo chalet, Liam suggerisce a Hope di metter via la foto dell'ecografia, che le sta procurando solo dolore. Reese nel frattempo confida a sua figlia Zoe che presto avrà risolto i suoi problemi economici.

Steffy vede per la prima volta la bambina che forse adotterà, e se ne innamora immediatamente. Florence riferisce a Reese che l'incontro con Steffy e Taylor è andato bene. Le due donne si sono intenerite alla vista di quel fagottino e hanno abbandonato ogni remora.

Liam, confuso e un po' preoccupato per l'imminente adozione di Steffy, si sfoga con suo fratello Wyatt. Poi, raggiunto da una telefonata della Forrester, accetta di vedere la bambina, comprendendo che quella della ex è stata una scelta per Kelly, la piccola, potrà così crescere con una sorellina.

Il piano di Reese va avanti e Florence porta la bambina a casa di Steffy. Taylor paga 50.000 dollari di anticipo a Reese, ma i suoi debitori non si accontentano.

Reese, a quel punto, inizia a temere seriamente per sua figlia Zoe. Liam, ignaro di tutto, tiene in braccio la sua piccola Beth e inspiegabilmente prova un sentimento forte.

Steffy è innamorata della nuova arrivata e felicissima di accoglierla. Reese ferma appena in tempo un sicario che ha raggiunto sua figlia sul palcoscenico di uno spettacolo e gli consegna subito l'acconto di 50.000 dollari.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.