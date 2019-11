Beautiful Anticipazioni: da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la prima settimana di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Hope prende un volo per Catalina e si sistema in albergo. Il volo di Liam, invece, è annullato a causa dei venti forti. Lo Spencer è dunque costretto a chiamare Hope per comunicarle l'annullamento del volo, ma nel frattempo Hope entra in travaglio. La Logan teme per la bambina perché il parto è troppo prematuro.

Liam contatta suo padre Bill e gli spiega la situazione di Hope in travaglio da sola a Catalina. Bill promette di aiutarlo ad essere presente per la nascita di sua figlia.

Giunta in ospedale, e affidata alle cure del dottor Reese, Hope riesce a contattare Liam. La ragazza, telefonicamente si confida con il marito e gli rivela le proprie paure per la situazione in cui si trova. Hope entra in travaglio.

Bill sente subito Brooke e Ridge per informarli che si sta adoperando per riuscire a far volare l’elicottero della Spencer per portare Liam a Catalina. Intanto Reese riceve una telefonata da un uomo che lo ricatta a causa del debito che ha contratto e minaccia di fare del male a Zoe. Hope, già in sala parto, perde i sensi.

