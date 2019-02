Beautiful Anticipazioni: da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 18 febbraio 2019: Hope e Liam travolti dalla passione

Hope e Liam fanno l'amore e dopo la notte di passione, la Logan riprende l'anello di fidanzamento che il ragazzo le aveva regalato anni prima. È un chiaro segno che Hope vuole ripartire dal punto in cui si erano lasciati. In ginocchio, Liam le chiede ufficialmente di sposarlo. Hope accetta con entusiasmo.

Martedì 19 febbraio 2019: E' scontro tra Steffy e Hope

Liam comunica a Ridge la sua decisione di sposare Hope. I dubbi del Forrester vengono in un attimo confermati. Steffy cerca di incontrare Liam per parlargli e chiedergli spiegazioni del suo comportamento. Si imbatte però in Hope, che le rivela della dichiarazione d'amore di Liam e della sua proposta di matrimonio. Tra le due ragazze è ormai aperto scontro.

Mercoledì 20 febbraio 2019: Liam informa Steffy delle nozze

Dopo Hope sarà la volta di Liam, il ragazzo infatti, si recherà dalla ex per comunicarle le sue imminenti nozze. Steffy, lo pregherà di aspettare almeno la nascita della bambina. Brooke intanto, insiste con la figlia affinché affretti i tempi.

Giovedì 21 febbraio 2019: Liam chiede a Wyatt di fargli da testimone

Justin, consapevole del raggiro di Bill, prova a convincerlo a raccontare a la verità a suo figlio, ma lo Spencer Senior rifiuta. Nel frattempo Liam prega Wyatt di fargli da testimone perché si fida di lui.

Venerdì 22 febbraio 2019: Faccia a faccia tra Bill e Justin

Bill e Justin hanno un faccia a faccia e Justin lo accusa di essere scorretto. Wyatt, ha ascoltato tutto e compreso l'inganno, ora non è più disposto a tacere: vuole raccontare la verità a suo fratello.

Sabato 23 febbraio 2019: Bill prova a corrompere Wyatt

Wyatt potrebbe mettere in pericolo le nozze. Il ragazzo minaccia Bill di rivelare la verità a Liam, ma il padre prova a corromperlo offrendogli la sua Ferrari.

Domenica 24 febbraio 2019: Brooke va avanti con i preparativi

Steffy si confida con Taylor, pronta a difendere le sue ragioni di fronte a Brooke che intanto è impegnata nei preparativi del matrimonio tra Liam e Hope. Anche Ridge è certo che Liam sia vittima di un raggiro, ma non può dimostrarlo.

