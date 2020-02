Beautiful Anticipazioni: da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la terza settimana del mese di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Dopo aver fatto visita a Steffy e aver scoperto il legame instaurato con Phoebe - quanto amore la Forrester stia dando e ricevendo da quella bambina - Zoe non ha più il coraggio di rivelarle la verità. Affronta quindi nuovamente suo padre Reese, dicendogli che non svelerà a nessuno il suo segreto. Nel frattempo il cambiamento di vita di Bill provoca una reazione a catena nella sua famiglia.

Wyatt è attratto dall'idea di tornare a lavorare per Bill, come proposto dallo Spencer Senior, ma vorrebbe coinvolgere anche Sally. Lui e la stilista sognano ad occhi aperti la rinascita della Spectra Fashion. Bisogna però ottenere l'ok dello Spencer Senior.

Wyatt si fa coraggio e chiede al padre di far risorgere la Spectra Fashion. Bill farebbe di tutto per dimostrare il suo cambiamento ed ottenere un'occasione da suo figlio, ma l'idea di dedicarsi al settore della moda non lo alletta affatto. Allo chalet intanto, Liam vede Hope sconsolata.

Bill approfitta dell'uscita di scena di Thorne per riavvicinarsi a Katie. Justin l'ha notato e ne parla con Donna, sono entrambi d'accordo che i due dovrebbero riprovarci. Nel frattempo Hope insiste con Liam affinché si dedichi alle sue bambine dando supporto a Steffy.

Brooke è preoccupata per Hope che sta spingendo Liam a tornare tra le braccia di Steffy, la ragazza insiste, crede che la cosa più giusta sia che Liam stia con la sua famiglia. La Logan Senior si reca a casa di Steffy per fare visita alla bambine, ma soprattutto per parlarle della difficile crisi che sta attraversando Hope in questo momento. Steffy la rassicura, non minerebbe mai il rapporto tra Hope e Liam. Bill dice a Wyatt di non avere interesse ad investire nella moda.

Bill è convinto di non voler investire nel settore della moda, ma per accontentare Wyatt e ripagare il suo "debito" con Sally è disposto a rivedere la sua posizione. Accorda quindi a Wyatt il rilancio della Spectra Fashion. Hope va a trovare Steffy e le bambine e la Forrester la sprona a difendere il suo matrimonio, ma quando sopraggiunge Liam, Hope, torna ad insistere con lo Spencer affinché stia con Steffy e le piccole. Poi si leva l'anello...

Wyatt e Sally comunicano a Eric e Quinn che lasceranno la Forrester e che Bill ha deciso di rilanciare la Spectra. Poi si recano da Bill per la firma delle carte. Quando però stanno per chiudere l'accordo, scoprono che Bill ha intenzione di chiamare la casa di moda Spencer Fashion invece che Spectra Fashion.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.