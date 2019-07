Beautiful Anticipazioni: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la terza settimana di luglio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Alla Forrester, Emma è grato a Xander per non aver insistito: lei non vuole affrettare le cose. Lui la stringe a sé, pensando però nel frattempo alle parole di Zoe. Brooke va a trovare Katie e la prega di non andare avanti con la causa per la custodia esclusiva di Will.

Quando Brooke va da Bill per spiegargli che non è riuscita a convincere a Katie a rinuciare alla battaglia per la custodia esclusiva di Will, Bill la bacia. Brooke promette a Bill che continuerà ad aiutarlo.

Più tardi, Justin ammonisce Bill perché rischia che Brooke riveli a Katie o a Ridge di averla baciata. Ridge sente Thorne e tutti gioiscono alla notizia del suo fidanzamento con Katie, tranne Brooke che lo considera un escamotage per vincere la causa per la custodia di Will.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.