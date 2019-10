Beautiful Anticipazioni: da lunedì 14 a sabato 19 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la terza settimana di ottobre.

Un esperto informatico incaricato da Bill per indagare sul possibile caso di corruzione in cui è coinvolto Ridge, sembra aver trovato la prova del complotto tra il Forrester e il giudice McMullen. Bill predispone dunque una trappola per Ridge.

Bill e Justin riescono a registrare la conversazione tra Ridge e il giudice McMullen e a raccogliere così le prove del loro raggiro. Pur avendo ormai scoperto la verità, Bill decide di non denunciare nessuno: sostiene di essere cambiato per merito di Brooke e le dichiara il suo amore.

Katie e Thorne, insieme a Ridge, spiegano a Liam e Wyatt i motivi che hanno spinto Ridge ad agire in modo illecito nei confronti del padre Bill. Nel frattempo Liam ha un altra questione da risolvere: gestire le sue famiglie. Steffy, Liam e Hope tentano infatti di trovare un equilibrio che garantisca loro di vivere in armonia. I ragazzi sperano di riuscire a far crescere insieme le loro figlie.

Bill rivede le sue priorità, la sua ragione di vita sembra ormai suo figlio Will e per questo decide di dedicarsi completamente a lui. Katie se ne accorge e decide di rivedere la sua posizione riguardo alla custodia del bambino.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.