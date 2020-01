Beautiful Anticipazioni: da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la terza settimana del mese di gennaio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

Bill e Katie scherzano affettuosamente con con il loro piccolo Will. Il bambino ottiene conferma che Bill e Katie si vogliono ancora bene e spera dentro di se di vederli tornare insieme.

Liam e Wyatt consolano rispettivamente Hope e Sally, che alla fine si chiedono scusa a vicenda stringendosi in un abbraccio di dolore. Hope ha reagito male di fronte all'inaspettato dono della cognata, ma Wyatt conforta Sally - che ha portato un cagnolino a Hope scatenando una reazione molto violenta - dicendole di aver compreso la sua assoluta buona fede.

Thorne dice a Katie di essere contento del fatto che Will passi molto tempo con Bill. Allo stesso tempo però le fa una ammissione che lascia preoccupata e sconvolta la Logan, ammette infatti di temere una storia d’amore stabile.

Nel frattempo Flo assalita da dubbi e dai sospetti sullo strano atteggiamento del suo complice, chiede spiegazioni e Reese risponderà rivelandole del suo tremendo segreto: partirà dal "rapimento" per arrivare alle minacce degli strozzini che puntano alla povera Zoe.

Hope è ancora devastata dal funesto evento che segnerà per sempre la sua vita. Il pensiero della bambina persa la sta logorando e trascinando in un vortice di depressione da cui sembra non riuscire a risalire.

Taylor e Steffy intanto, ignare dell’orrenda trappola nella quale stanno cadendo, decidono di procedere con l’adozione della piccola che Reese ha proposto loro.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.