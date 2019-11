Beautiful Anticipazioni: da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap americana per la seconda settimana di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Alla Forrester, Hope e Brooke pensano che sarebbe meglio se Taylor lasciasse la città. Quando arriva Liam, le due Logan lo pregano di stare attento a Taylor.

Zoe brontola a proposito di Reese: suo padre riesce sempre a combinare danni e lei ha tanto da perdere adesso che Xander sembra averle dato un'altra occasione.

Steffy ha invitato la madre a trasferirsi da lei perché possa occuparsi di Kelly, e Brooke, preoccupata, va da Bill per convincerlo a denunciare Taylor.

Hope non solo è in pena per per lo stato mentale di Taylor e per le possibili conseguenze, ma prova anche gelosia nei confronti della sorellastra e rivale con cui suo marito sembra essere molto in sintonia.

Wyatt e Sally intanto, sembrano sempre più uniti e innamorati. Brooke, non riesce ad accettare l'idea che Taylor vada a vivere con Steffy e Kelly perché teme per la bambina.

La Logan chiede a Bill di allontanarla dalla nipotina. Hope incalza, non vuole che Taylor faccia parte della vita di sua figlia e, preoccupata, fa una domanda diretta a Liam: "hai intenzione di lasciarmi per Steffy?"

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.