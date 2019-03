Beautiful Anticipazioni: da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 11 marzo 2019: Liam contro Bill

Liam dopo essersi preso un momento per pensare, raggiunge Bill e ha un duro faccia a faccia con lui. Già Wyatt ha affrontato il padre, le conseguenze sono state gravi, ma il, giovane è fiero di aver rivelato la verità al fratello.

Martedì 12 marzo 2019: Ridge dice a Brooke che le nozze sono annullate

Il confronto tra Liam e Bill è violento e drammatico. Ridge nel frattempo, venuta allo scoperto la terribile bugia di Bill, cerca di convincere Brooke a interrompere i preparativi per il matrimonio di Liam e Hope.

Mercoledì 13 marzo 2019: Steffy dice basta a Bill

Steffy butta fuori di casa Bill, chiarendogli una volta per tutte che non ha la benché minima speranza di riuscire a conquistarla. Subito dopo il confronto con lo Spencer, Steffy cade e le si rompono le acque, soccorsa viene immediatamente trasportata in ospedale.

Giovedì 14 marzo 2019: Steffy entra in travaglio

Brooke cerca di convincere Hope a riprogrammare subito le nozze con Liam. Steffy è entrata in travaglio, ma si tratta di un parto prematuro, quindi la salute della bambina potrebbe essere a rischio. Fortunatamente le cose vanno per il verso giusto e Steffy riesce a dare alla luce la piccola Kelly Spencer.

Venerdì 15 marzo 2019: è nata Kelly e sta bene!

Alla Forrester sono tutti preoccupati per le sorti della piccola, ma presto giunge una notizia che solleva gli animi: Kelly è nata e sta bene. In clinica, Liam confessa a Steffy di amarla ancora e insieme guardano innamorati la loro bellissima bambina. Poi Liam scopre la vera causa del parto prematuro di Steffy…

Sabato 16 marzo 2019: Liam dice a Steffy di amarla

In ospedale, Liam dice a Steffy di amarla e ammirano insieme la loro bellissima bambina. Poi Liam apprende la vera causa del parto prematuro di Steffy.

Domenica 17 marzo 2019: Brooke incolpa Wyatt

Quinn discute con Brooke, la quale incolpa Wyatt di aver taciuto fino al giorno del matrimonio tra Liam e Hope. Ancora una volta è sua figlia a farne le spese.

