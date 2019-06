Beautiful Anticipazioni: da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Dopo la cerimonia di nozze Hope e Liam, ricevano complimenti ad auguri da tutti gli invitati al ricevimento; anche Steffy fa le sue congratulazioni alla copia e suoi auguri sembrano assolutamente sinceri…

Durante i festeggiamenti, Taylor, chiaramente tesa, vuole parlare a tutti gli invitati, ma Brooke non glielo permette. Nasce così una vera e propria rissa tra le due che arriveranno addirittura a prendersi a torte in faccia. Il confronto tra Taylor e Brooke verrà fortunatamente interrotto dalle rispettive figlie.

Le due donne saranno costrette a chiedere scusa a sposi ed invitati, poi la festa potrà proseguire, per concludersi con la tenera immagine dei due sposi, ormai soli, stringersi davanti al caminetto.

Nel frattempo la famiglia Forrester è preoccupata per lo scarso coinvolgimento e interesse mostrato da Bill nei confronti di suo figlio Will: i molti impegni di lavoro dell'imprenditore gli impediscono di vedere il bambino e di avere un rapporto padre-figlio con lui.

Katie non sa come comportarsi di fronte al comportamento dello Spencer con suo figlio Will; Ridge e Carter avanzano addirittura l'ipotesi che Katie dovrebbe chiedere la custodia esclusiva del bambino!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 13.40.