Beautiful Anticipazioni: da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per la seconda settimana di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 alle ore 13.40 su Canale 5:

A casa di Reese, Florence manda un messaggio al dottore per informarlo della situazione: Zoe ha visto i documenti dell'adozione. Reese si fa prendere dal panico, sua figlia ha letto il nome di Steffy sulle carte e dunque sa del coinvolgimento del suo capo in questa losca questione. Flo insiste affinché il Buckingham convinca sua figlia a non interferire o rischia di scatenare l'inferno!

Quando Flo chiude la cornetta trova Zoe alla porta: ha sentito tutto e pretende di conoscere la verità. La ragazza minaccia di andare da Steffy o dalla polizia. Flo, intimorita, confessa: "Tuo padre ha scambiato i neonati". Alla casa sulla spiaggia Wyatt ringrazia Sally per come sta aiutando Hope, poi si baciano e si augurano buon San Valentino.

Hope racconta a Liam di come tutti siano stati carini al lavoro. Lo Spencer è orgoglioso di lei e apprezza il suo tentativo di tornare alla normalità. Hope però non è ancora pronta a lasciare andare Beth, ed ammette di essere assalita da un pensiero: se fosse rimasta sveglia forse la sua bambina non sarebbe morta. Liam tenta di distrarla, suggerendo di uscire per una romantica cena di San Valentino.

Zoe vuole sapere di più sullo scambio di culle e insiste per conoscere il nome della madre naturale della piccola data in adozione. Flo confessa, non prima di averle chiarito le motivazioni del Buckingham: era ricattato da pericolosi strozzini che minacciavano di fare del male proprio a lei, sua figlia. Zoe è sconvolta nell'apprendere che la piccola data in adozione a Steffy è in realtà figlia di Hope!

Zoe riceve una chiamata da Londra, si tratta di suo padre. La ragazza conferma di conoscere la verità sullo scambio di culle e chiede di rivelarle tutti i dettagli. Reese promette che tornerà per spiegarle, ma supplica Zoe di non dire nulla a Steffy e Hope. Nel frattempo a casa di Katie, Thorne stringe tra le mani i documenti di annullamento, Katie è sconvolta, è San Valentino e suo marito vuole porre fine al loro matrimonio, come se non fosse mai accaduto.

Thorne non vuole che si facciano del male, ha sempre e solo desiderato il meglio per lei e Will. Ora che Bill è tornato, dimostrandosi un buon padre e l'uomo che Katie avrebbe sempre voluto, Thorne sente di dover fare un passo indietro: ha decido di trasferirsi a Parigi e affrontare finalmente la perdita della sua famiglia.

Hope sorprende Steffy facendole visita e offrendosi di aiutarla. Steffy si chiede se Liam le ha detto che ha bisogno di supporto, poi le dice che le piccole riposano, ma Hope è pronta ad attendere il loro risveglio. Quando dopo poco Phoebe apre gli occhi, la Logan corre ad abbracciarla. Steffy osserva preoccupata la scena.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.