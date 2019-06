Beautiful Anticipazioni: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Steffy insiste con Hope affinché rinunci alla sua linea, in cambio di Liam a cui Seffy ha accettato di rinunciare. Ma Hope non ne vuole sapere. Steffy allora è costretta a chiedere aiuto a suo padre. Bill è piacevolmente sorpreso nel vedere Brooke al suo fianco nello scontro legale per la custodia di Will.

Ridge informa tutti della sua intenzione di finanziare la linea Intimates di Steffy invece che Hope for the Future. La tregua tra Steffy e Hope viene interrotta dalla scelta di Ridge di mandare avanti la linea Intimates di sua figlia a discapito della linea di Hope.

Brooke ovviamente non è d'accordo con la decisione del marito. I due hanno un faccia a faccia, la Logan crede che Ridge stia penalizzando la Hope for the future solo per accontentare Steffy, mentre Sally si è fatta due calcoli ed è pronta a schierarsi con Steffy e dunque a guadagnarsi un posto nello staff di Intimates. Hope non accetta la richiesta di Steffy e si sfoga con la madre, che le conferma tutto il suo appoggio.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.