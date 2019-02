Beautiful Anticipazioni: da domenica 3 a sabato 9 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 marzo 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Steffy e Liam si trovano insieme in ospedale per un check up di routine. I due futuri genitori provano soddisfazione nell'aver creato una vita che li unirà per sempre. Tornati alla casa sulla scogliera tra una chiacchiera e l'altra scelgono il nome per la piccola, Kelly. Steffy poi prega Liam di prendersi del tempo prima di sposare Hope, ma lui non cambia idea.

Hope nel frattempo cerca di mediare tra Ridge e Brooke che hanno una accesa discussione. A mettere un punto è però Liam che interviene chiarendo al Forrester e alla Logan senior che il matrimonio verrà celebrato. Wyatt inizia a prendere consapevolezza e comprende di essere stato manipolato da Bill. Intanto il grande giorno è arrivato.

Tutto è pronto per celebrare le nozze tra Liam e Hope e la povera Steffy è disperata. Wyatt è preda del rimorso per aver ingannato suo fratello. Ridge tenta un'ultima volta di convincere Liam dell'onestà di Steffy e del fatto che quelle che circolano sul conto della figlia sono solo bugie.

Hope e Liam stanno per andare all'altare e Wyatt è in ansia perché vorrebbe raccontare la verità a Liam, ma ci sono molti motivi che lo spingono a tacere. Ma prima che gli sposi pronuncino i voti, Wyatt prende la sua decisione: trascina Liam in un’altra stanza e gli racconta tutta la verità.

