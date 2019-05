Beautiful Anticipazioni: da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Zoe è grata a Xander per il suo sostegno, e si lascia abbracciare e consolare da lui. Ridge è in pena per sua figlia, ma è anche fiero di lei per la scelta fatta. Xander bacia Zoe.

Steffy annuncia ufficialmente la sua separazione da Liam. Lo Spencer e Hope, apprezzando il gesto della ragazza e la sua apertura nei confronti della loro legame e le promettono che sia lei che Kelly faranno sempre parte della loro famiglia.

Katie e Sally hanno appuntamento con i rispettivi nuovi fidanzati al bar Bikini e Sally, come sua abitudine, esprime sinceramente la sua opinione sulla loro relazione. Steffy propone per la Forrester Creations un’azione di sensibilizzazione per dare rilievo e riconoscere i meriti delle donne.

Katie e Thorne passano una serata romantica insieme. Quando rientrano in casa però e sono sul punto di salire in camera da letto, arriva Bill con Will che ha insistito per tornare a casa dalla madre. Liam chiede a Wyatt di fargli ancora da testimone. Hope invita Steffy al suo matrimonio con Liam, lasciando la Forrester sconvolta.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 13.40.