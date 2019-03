Beautiful Anticipazioni: da domenica 24 a sabato 30 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da domenica 24 a sabato 30 marzo 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Thorne e Katie si baciano ancora, in attesa dell’appuntamento che potrebbe essere il giorno della gara dei Monster Truck. Alla Forrester, tra i nuovi stagisti è stato assunto anche il cugino di Maya, Xander, che sembra interessato ad un’altra stagista, Emma.

Intanto Sally, lasciata da Thomas, è rientrata a Los Angeles. Ubriaca, impugna una pistola e spara contro Wyatt, ma fortunatamente lo manca. Poi lui cera di farla ragionare e tra i due inaspettatamente scocca la scintilla e si baciano. Liam intanto prega Steffy di risposarlo.

Hope si dedica completamente al lavoro ed entusiasta di Emma, le affida la gestione delle prossime sfilate. Ma quando Maya becca la nuova arrivata, Emma, a fotografare alcuni modelli della collezione, la licenzia. Hope però decide di darle una seconda occasione, contrariando Maya.

Tra Liam e Steffy riesplode l'amore e fervono i preparativi per le nozze imminenti. nel frattempo Hope e Liam, parlano serenamente della loro relazione e sono d'accordo sul lasciarsi definitivamente. Maya non condivide la frequentazione di Xander ed Emma, la Avant infatti non si fida più della giovane.

Bill tenta di convincere Steffy a non sposare Liam dicendole che il figlio è in realtà ancora innamorato di Hope, ma lei non è d'accordo e rifiuta di starlo a sentire. Bill allora la ricatta, minacciando di mandare in prigione sua madre.

