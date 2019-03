Beautiful Anticipazioni: da domenica 17 a sabato 23 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da domenica 17 a sabato 23 marzo 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Quinn discute con Brooke, la quale incolpa Wyatt di aver taciuto fino al giorno del matrimonio tra Liam e Hope. Ancora una volta è sua figlia a pagarne le conseguenze.

È nata Kelly, la piccola di Steffy e Liam. Hope con grande sacrificio, pur amando Liam, gli dice che è suo dovere restare accanto alla sua famiglia. Brooke è estremamente triste per Hope, mentre Ridge non riesce a nascondere la sua gioia per Steffy.

Brooke cerca di consolare Hope dicendosi convinta che Liam tornerà da lei perché sinceramente innamorato. Ridge si confida con Thorne: è certo che dopo la nascita della bimba Liam tornerà con Steffy. Pur essendo dispiaciuto per Hope, è convinto che la famiglia abbia la priorità.

Liam dice teneramente a Steffy di amarla ancora. Hope accetta con rassegnazione la situazione: Liam non tornerà mai più con lei, ha preferito Steffy e insieme formeranno una famiglia con la loro bambina. Nel frattempo Katie e Wyatt, anche se con dolore, decidono di mettere fine alla loro storia d’amore.

Katie e Wyatt si lasciano. Alla Forrester, tra i nuovi stagisti è stato assunto anche il cugino di Maya, Xander, che sembra interessato ad un’altra stagista, Emma. Thorne bacia con passione Katie. Thorne e Katie si baciano ancora, in attesa dell’appuntamento che potrebbe essere il giorno della gara dei Monster Truck. Hope fa visita a Steffy per vedere la piccola Kelly e per congratularsi.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Beautiful.