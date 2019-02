Beautiful Anticipazioni: da domenica 17 a sabato 23 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da domenica 17 a sabato 23 febbraio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Dopo la notte di passione con Hope, Liam è certo della sua scelta e vuole fare le cose per bene con la Logan, quindi le chiede di sposarlo. Hope ha accettato e lo Spencer è pronto rendere la cosa ufficiale annunciando del matrimonio a Ridge. Steffy, nel frattempo, si imbatte nella Logan che la informa della proposta di Liam. Tra le due ragazze è guerra, hanno infatti un acceso scontro verbale.

Dopo Hope sarà la volta di Liam, il ragazzo infatti, parlato con Ridge , si recherà dalla ex per comunicarle le sue imminenti nozze. Steffy, lo pregherà di aspettare almeno la nascita della bambina. Brooke intanto, insiste con la figlia affinché affretti i tempi.

Justin, consapevole del raggiro di Bill, prova a convincerlo a raccontare a la verità a suo figlio, ma lo Spencer Senior rifiuta. Nel frattempo Liam prega Wyatt di fargli da testimone perché si fida di lui. Bill e Justin hanno un faccia a faccia e Justin lo accusa di essere scorretto. Wyatt, ha ascoltato tutto e compreso l'inganno, ora non è più disposto a tacere: vuole raccontare la verità a suo fratello.

Brooke intanto è impegnata nei preparativi del matrimonio tra Liam e Hope, ma Wyatt potrebbe mettere in pericolo le nozze. Il ragazzo minaccia Bill di rivelare la verità a Liam, ma il padre prova a corromperlo offrendogli la sua Ferrari. Ridge è certo che Liam sia vittima di un raggiro, ma non può dimostrarlo. Wyatt è pronto a smascherare Bill, ma Katie insiste affinché taccia: la Logan non vuole che Liam torni da Steffy, è certa infatti che sua nipote Hope possa renderlo molto felice.

