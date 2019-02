Beautiful Anticipazioni: da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Bill ha fatto credere a Wyatt che lui e Steffy stiano ancora insieme e lo Spencer junior, sconvolto, corre ad avvertire suo fratello della notizia appena appresa. Liam non può credere a quello che sente. Steffy, ignara del nuovo tremendo piano del magnate, continua a pensare ai progetti futuri per lei e la sua famiglia. L'aver trascorso con l'ex marito un momento così importante e gioiso come quello dell'ecografia, ha dato alla Forrester speranza di poter ricreare un rapporto con il ragazzo.

Il ritorno a casa di Liam non è per nulla gioioso. Lo Spencer punta il dito contro Steffy, accusandola di tradirlo ancora e insiste affinché lei lo ammetta. La Forrester nega qualsiasi altro coinvolgimento con Bill, se non quella sola notte d'amore, ma Liam non ci crede e chiude con lei qualsiasi tipo di rapporto. Più tardi Bill raggiunge Steffy e cerca di conquistarla. Complice il dolore per la fine del suo matrimonio, la ragazza sembra disposta a concedergli una possibilità.

Liam capisce che Hope è la donna della sua vita. Non è stato semplice arrivare a questa conclusione ma le ultime scoperte sul conto dell'ex moglie lo hanno convinto a capitolare tra le braccia della Logan. Una volta davanti alla ragazza, lui le chiede di sposarlo e ovviamente Hope accetta con commozione.

Nonostante i mille tentativi di sedurla e di conquistare il suo cuore, Bill non riesce proprio a togliere Liam dalla testa di Steffy. L'amore della Forrester per suo marito è troppo grande per poter essere cancellato da un momento all'altro ma soprattutto a ferirla è l'idea che il ragazzo creda che lei abbia continuato a tradirlo anche dopo l'ormai ben nota notte d'amore con lo Spencer senior.

Wyatt è molto preoccupato per suo fratello. È infatti consapevole di quanto il fratello stia soffrendo a causa della relazione che il padre continua ad avere con Steffy. Proprio la Forrester chiede a Wyatt di indagare sul perché Liam l'abbia lasciata definitivamente. Hope e Liam fanno l'amore e dopo la notte di passione, la Logan riprende l'anello di fidanzamento che il ragazzo le aveva regalato anni prima. È un chiaro segno che Hope vuole riprendere da dove tra loro era finita.

Liam comunica a Ridge la sua decisione di sposare Hope. I dubbi del Forrester vengono in un attimo confermati. Steffy cerca di incontrare Liam per parlargli e chiedergli spiegazioni del suo comportamento. Si imbatte però in Hope, che le rivela della dichiarazione d'amore di Liam e della sua proposta di matrimonio. Tra le due ragazze è ormai aperto scontro.