Beautiful Anticipazioni da 16 al 21 dicembre 2019: Reese propone a Taylor una bimba da adottare, ma...

Le trame della soap americana per la terza settimana del mese di dicembre rivelano che Reese proporrà a Taylor e Steffy una bimba da adottare. Nel ruolo della presunta madre entrerà in scena anche Flo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 16 dicembre 2019: Taylor conforta Reese, che è in preda ai sensi di colpa, e gli chiede di raccontarle i dettagli del parto di Hope.

Martedì 17 dicembre 2019: Reese confida a Taylor di sentirsi in colpa per la morte di Beth. Poi le mostra una bellissima neonata. Liam va da Steffy per vedere Kelly.

Mercoledì 18 dicembre 2019: Reese si confida con Taylor esprimendo il suo disagio per l'accaduto, ma un colpo di scena lascia presagire scenari inaspettati.

Giovedì 19 dicembre 2019: Taylor chiede a Reese da dove provenga la bambina che lui tiene in braccio. Appare Florence, che le spiega che la piccola è sua figlia e che desidera darla in adozione.

Venerdì 20 dicembre 2019: Liam, in ansia per la morte di Beth, va da Steffy per cercare un po’ di conforto con la loro bambina.

Sabato 21 dicembre 2019: Brooke intanto sta accanto a Hope per consolarla, distrutta dalla morte della piccola Beth. Nello studio fotografico, Zoe e Xander si scambiano un bacio appassionato.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.