Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe potrebbe essere incinta. Ecco chi è il padre del bambino…

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che Zoe, fidanzata con Carter, ma attratta da Zende, potrebbe aspettare un bambino... ma da chi?

Nelle puntate italiane di Beautiful, Zoe ha detto sì a Thomas: ignara che questo sia soltanto un piano per avere indietro Hope, lo sposerà. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che la Buckingham è divisa tra due uomini: Carter e Zende. In più, la modella potrebbe essere in dolce attesa! Ma di chi?

Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe tra Carter e Zende

Mentre noi vediamo Thomas e Zoe in procinto di sposarsi, i telespettatori americani vedono quest'ultima divisa tra Carter Walton ed una new entry, Zende Dominguez. In verità, più che di un nuovo personaggio, stiamo parlando un personaggio che ritorna: Zende era già stato alla casa di moda, ma l'aveva abbandonata dopo essere convolato a nozze con la sorella di Maya, Nicole Avant. Tuttavia, ora i due hanno divorziato, e lui è desideroso di rimettersi in gioco. Ovviamente, il Dominguez poggerà subito gli occhi sulla Buckingham, la quale, però, è già impegnata con l'avvocato.

Carter propone a Zoe la convivenza, nelle Anticipazioni Americane Beautiful

Al triangolo amoroso, ben presto, si uniranno Quinn e Paris. Quest'ultima è la sorella di Zoe, appena atterrata a Los Angeles. La ragazza, pur non interessandosi al mondo della moda, trascorre sempre più tempo alla Forrester Creations, dove spera di trovare un'occupazione... e l'amore. Infatti, Paris, non appena ha visto il Dominguez, ha iniziato a sentire le farfalle nello stomaco. Mentre loro si stanno conoscendo, Carter si sta dedicando anima e corpo alla propria relazione. L'uomo non ha alcuna intenzione di restare solo, e, terrorizzato al pensiero di una futura solitudine, decide di affrettare i tempi: acquisterà da Ridge un loft, e chiederà alla Buckingham di dare avvio ad una convivenza. Lei pensa che sia presto, e rifiuta. I due, però, finiscono a letto insieme, e ciò convince il Walton che, in realtà, anche Zoe sia pronta a fare un passo in più, insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter e Zoe si sposano! E Zende?

Carter coglie l'occasione di una cena tra amici, a cui presiedono anche Paris e Zende, per inginocchiarsi davanti alla fidanzata e chiederle, con un anello in mano, se abbia voglia di diventare sua moglie. La Buckingham, nonostante non sia convinta, accetta. Se da una parte la modella ha preso tale decisione perché ritiene che l'avvocato sia una persona avvenente ed affidabile, dall'altra, invece, ha preso tale decisione perché crede che il Dominguez non ricambi davvero i suoi sentimenti. In verità, quest'ultimo, consapevole di provare qualcosa per Zoe, le aveva scritto un messaggio in cui la invitava a non corre con l'avvocato; l'sms, però, per un problema di linea, non è mai arrivato a destinazione. Così, il giovane, davanti alla felicità dei futuri sposi, fa un passo indietro e, con il cuore spezzato, si congratula con loro.

Zoe potrebbe essere incinta, nelle Anticipazioni Americane Beautiful

La situazione, al solito, si complicherà oltremodo. La Buckingham, infatti, inizierà ad avere qualche ripensamento; tuttavia, potrebbe fare una scoperta che cambierà nuovamente le carte in tavola. Sta per riaffacciarsi nelle vite dei protagonisti di Beautiful la dottoressa Campbell, la quale, nel corso degli anni, si è occupata di tutte le donne in dolce attesa di casa Forrester, e non solo. Che la ginecologa sia tornata a fare capolino nella soap proprio perché la modella aspetta un bambino? Ma, in questo caso, siamo sicuri che che il padre sia Carter?

