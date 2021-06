Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe è certa che Carter la tradisca. Quinn verrà smascherata?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Buckingham inizierà a sospettare che l'avvocato abbia un'altra. Che cosa s'inventerà la Fuller per riuscire a tenere nascosta la verità?

Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo all'umiliazione subita da Zoe: Thomas l'ha abbandonata sull'altare, per correre dietro ad Hope. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che, ben presto, la giovane modella si ritroverà a piangere per un uomo diverso, ossia Carter. La storia si ripete: anche lui, alla fine, sembrerà preferire un'altra donna a lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter rompe il fidanzamento con Zoe!

Mentre noi vediamo Zoe soffrire per il matrimonio andato a monte con Thomas, i telespettatori americani vedono invece la modella stare male per Carter Walton. Quest'ultimo le ha proposto prima la convivenza e, poi, di sposarlo. La Buckingham, spaventata all'idea di dire un altro "sì" in modo avventato, si lascia convincere dalle parole del pretendente, Zende Dominguez, il quale le consiglia di non accettare... In più, però, la ragazza si lascia anche incantare dalle sue lusinghe. Ridge, scelto dal bell'avvocato come testimone di nozze, sorprende i due giovani "amanti" più vicini di quanto dovrebbero essere. Dopo aver appreso ciò dallo stilista, Carter rompe il fidanzamento con Zoe.

Quinn finisce a letto con Carter, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La modella è disperata: ha capito che l'unica cosa che vuole davvero è diventare la moglie del Walton. Nessuno, tuttavia, la compatisce. Nessuno, a parte Quinn, la quale si reca dall'avvocato, nel tentativo di farlo desistere dalla decisione di annullare le nozze con la Buckingham. Secondo la Fuller, infatti, quest'ultima merita una seconda possibilità, la stessa che è stata concessa a lei da Eric, quando lui l'ha scoperta a tramare alle proprie spalle contro Brooke. D'altra parte, il Forrester ha perdonato la moglie, ma senza riuscire a togliersi dalla testa il suo ennesimo misfatto. Il loro rapporto, insomma, è incrinato. Addirittura, tra i due, come confessa la donna al Walton, sarebbe venuta meno la passione... e Carter capisce bene il suo discorso, perché anche a lui manca l'intimità che aveva con la fidanzata. Ciò che accomuna, spesso, unisce: ed infatti, tra il bell'avvocato e Quinn le cose si fanno bollenti. Zoe, intanto, continua a fidarsi ciecamente della designer, nonostante la sorella, Paris, conoscendo il passato della Fuller, l'abbia messa in guardia.

In merito a ciò, l'attore che interpreta Carter Walton, Lawrence St. Victor, ha dichiarato:

Carter prova ancora dei sentimenti per Zoe, tuttavia si è creata questa inaspettata connessione con Quinn. Ha notato dei lati di lei che mai aveva immaginato ed entrambi si sono sentiti valorizzati da qualcuno, come non accadeva da tempo. Carter tiene al matrimonio di Eric e spera che le cose tra lui e Quinn si sistemino. Quinn sarebbe l’ultima persona di cui Carter dovrebbe invaghirsi, in pratica dovrebbe essere una sorte di sua arci-nemica, visto quello che ha provato a fare al matrimonio di Ridge. Ma le cose sono diventate più complesse rapidamente e peggioreranno, prima di migliorare...

Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe sospetta che Carter abbia un'altra...

Andare avanti, lasciandosi alle spalle la chimica e la passione, sarà più difficile del previsto, tanto per Carter quanto per Quinn. La Buckingham, nel frattempo, analizzando gli atteggiamenti dell'avvocato, e riflettendoci su, comincia a capire che qualcosa non quadri: è possibile che lui la stia tradendo? Dopotutto, se non fosse per questo motivo, allora lei non avrebbe potuto incontrare altri ostacoli che le impedissero di raggiungere il cuore del Walton: persino la Fuller è dalla propria parte! Così, la ragazza inizia ad interrogare l'amato, decisa a scoprire la verità. Intanto, dopo aver appreso del tradimento, Shauna Fulton tenta di coprire l'amica, la quale è in preda ai rimorsi di coscienza...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.