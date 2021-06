Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe Buckingham dice addio alla Soap. Ecco perché uscirà di scena...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Buckingham lascerà la Forrester Creations e Los Angeles!

Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo alla fine della farsa: Thomas ha abbandonato Zoe all'altare per correre, al solito, dietro ad Hope. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che, ben presto, la giovane modella abbandonerà la Forrester Creations!

Beautiful Anticipazioni Americane: Addio Zoe!

Mentre noi vediamo Zoe ancora animare le trame della soap di successo, i telespettatori americani la vedono lasciare Los Angeles, apparentemente per sempre. L'attrice che veste i panni della modella, Kiara Barnes, infatti, ha ottenuto una parte in una serie TV che, nel USA, andrà in onda in prima serata. Qual è il motivo che, però, gli sceneggiatori hanno scelto per giustificare la partenza della Buckingham? Sembra proprio che la ragazza, sentimentalmente impegnata con Carter, e convinta di poter contare unicamente sul sostegno di Quinn per riconquistarlo, scoprirà che tra i due c'è stato qualcosa... In effetti, l'avvenente avvocato e la moglie di Eric, contro ogni previsione, sono finiti a letto insieme. Neanche a dirlo, Zoe sarà sconvolta, tanto che deciderà che il proprio posto sia altrove. Prima di lasciare la casa di moda, la modella rivelerà quanto appreso al capostipite della famiglia Forrester?

Quinn e Carter non riescono a resistersi, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Quinn era andata da Carter per convincerlo a tornare insieme a Zoe, ma, sentendosi entrambi soli, tra di loro, all'improvviso, è scoppiata la passione. Dopo la notte bollente, la designer e l'avvocato, di comune accordo, decidono di tacere: nessuno dovrà sapere quanto accaduto. Ovviamente, ciò implica anche che non si dovranno vedere mai più. Tuttavia, andare avanti, lasciandosi alle spalle tutta quella chimica, è più difficile del previsto, tanto per la Fuller quanto per il Walton. La Buckingham, nel frattempo, analizzando gli atteggiamenti del fidanzato, e riflettendoci su, comincia a capire che qualcosa non quadri: è possibile che lui la stia tradendo? Dopotutto, se così non fosse, allora lei non avrebbe potuto incontrare altri ostacoli che le impedissero di raggiungere il suo cuore: persino Quinn è dalla propria parte! La ragazza inizia ad interrogare l'amato, decisa a scoprire la verità... una verità che, come abbiamo visto, verrà a galla, e non risparmierà nessuno!

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke scopre il segreto di Quinn

L'ostilità tra Brooke Logan e Quinn Fuller è nota ai più. Le due donne non si sono mai tollorate, tanto che, spesso, l'una ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote dell'altra. Addirittura, alle volte Brooke ha provato di minare il rapporto tra la nemica ed Eric, e Quinn, alle volte, ha fatto lo stesso. La Logan in diverse occasioni ha chiesto esplicitamente al suocero di divorziare, perché, secondo lei, non poteva continuare a restare sposato con una persona pericolosa come la Fuller. Quest'ultima, dal canto suo, non solo aveva dato avvio ad una tresca con Ridge, ma, di recente, ha cercato di spingere l'amica, Shauna, proprio tra le braccia del genero, affinché lui finisse con il preferirla a Brooke. Per raggiungere tale obiettivo, Quinn ha tramato a lungo contro la Logan, e alle spalle del marito, il quale aveva espresso il desiderio che le due donne, entrambe importanti per lui, smettessero di farsi la guerra. Così, quando Eric viene a conoscenza del fatto che la moglie stesse facendo facendo di tutto pur di mettere la nuora fuorigioco, non può fare a meno di prendere le distanze da lei. Così, quando Brooke scopre che la Fuller tradisce il Forrester senior con Carter, non può fare a meno di pensare che sia giunto il momento per vendicarsi...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.