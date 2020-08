Beautiful Anticipazioni Americane: Xander e Zoe sotto processo!

Anticipazioni TV

Anticipazioni americane riguardanti le Puntate di Beautiful rivelano che all'indomani della scoperta dello scambio di culle, Zoe e Xander dovranno rispondere di complicità...

E' il momento della resa dei conti per Zoe e Xander, mentre i due ragazzi affrontano Ridge e Brooke, giunge infatti la notizia da Londra che Reese è stato rintracciato e fermato dalla polizia, di Flo invece non si sa nulla, Wyatt ha detto a Brooke che la ragazza non è più rientrata dopo che è scoppiato il caso. Rimangono dunque solo la modella e l'Avant, la coppia non conosce ancora il proprio destino, ma ha deciso di non sottrarsi alla decisione di Ridge e Brooke che, convocati i ragazzi, vogliono sapere del loro coinvolgimento nella vicenda.

Zoe e Xander vuotano il sacco, prossimamente nella puntate di Beautiful

Zoe racconta come ha appreso del crimine compiuto da sua padre in combutta con Flo e, interrogata dallo stilista sui motivi che l'hanno spinta a seppellire la vicenda diventando complice dei due, Zoe risponde disperata: "E' mio padre, si è sempre preso cura di me!". Xander interviene cercando di giustificare Zoe e in fondo anche se stesso: "avremmo voluto confessare in molte occasioni, ma Thomas ce l'ha impedito". Ridge sobbalza, si sente in colpa, doveva ascoltare Brooke: la moglie aveva più volte accusato Thomas di manipolare Hope.

Beautiful: Xander accusa Thomas di fronte a Ridge e Brooke

Xander continua raccontando di come Thomas l'abbia minacciato in occasione dell'annullamento delle nozze tra Liam e Hope, tutti ricordano infatti che l'Avant cercò di evitare la firma dei documenti che ufficializzavano la separazione. Poi muove delle accuse ancora più gravi attribuendo al figlio di Ridge la responsabilità dell'incidente che ha causato la morte della povera Emma Barber. Ridge e Brooke sono sconvolti, il Forrester tenta di difendere il figlio, ma nel profondo sospetta che le colpe imputate a Thomas siano fondate.

Beautiful: Ridge e Brooke decidono del destino di Zoe e Xander. Condanna o Assoluzione?

E' anche per questo motivo che lo stilista mostrerà una certa clemenza nei confronti dei due ragazzi, lui e Brooke decideranno infatti di non denunciarli evitandogli la galera, ma intimeranno a Zoe e Xander di stare lontani dalla Forrester Creation: "Non dovrete mai più mettere piede in questo edificio... girate alla larga!"

Beautiful va in onda su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40.