Beautiful Anticipazioni Americane: Tutti contro Flo e Shauna

Anticipazioni TV

Shauna cerca il perdono e l'aiuto di Quinn, ma la Forrester non sembra disposta a dare una seconda occasione alle due furfanti. Per Flo e sua madre sembra arrivato il capolinea!

Quando la verità sullo scambio di culle verrà a galla, per Flo e sua madre non ci sarà scampo. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la giovane Fulton, ammessa nella grande famiglia Logan dopo aver scoperto di essere la figlia di Storm, finirà in prigione. Mentre la ragazza marcisce in carcere, con le accuse di sequestro e truffa, Shauna - disperata - cercherà l'appoggio della famiglia Forrester, in particolare della sua vecchia amica Quinn. Ma stavolta le cose potrebbero non andare come sperato e la "colpa" sarà di Eric. La designer ha avuto a che discutere con suo marito per l'eccessiva fiducia riposta nelle due donne, ha provato a spiegargli che ha sempre sentito Flo e Shauna parte della sua famiglia e che non si sarebbe mai aspettata un simile imbroglio, ma il capofamiglia dei Forrester, preoccupato per Thomas appena uscito dal coma, le ha risposto di aprire gli occhi e di affrontare - una volta per tutte - la realtà. Insomma marito e moglie sono in disaccordo e Eric ha anche recriminato alla compagna di aver portato le due criminali in casa. Eppure, forse per amore della consorte, finirà per assecondare la sua volontà di un ultimo confronto. Ecco cosa succederà:

Anticipazioni Americane Beautiful: Shauna ammette di aver nascosto la verità per difendere sua figlia

Shauna raggiunge Quinn alla Forrester, la donna ha promesso a Flo di riuscire a procurarsi il denaro necessario per pagare la cauzione, è per questo che sta andando a parlare con la Fuller. Quinn è ben disposta, ma vuole prima sapere come stanno davvero le cose, quindi chiede all'amica massima sincerità e Shauna l'accontenta confessando qualcosa che lascerà la moglie di Eric sconvolta e amareggiata: lei era a conoscenza del crimine commesso da Flo e ha tentato di insabbiarlo, pur di proteggere la sua bambina da ogni pericolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Quinn non perdona Shauna, anzi, la caccia dalla sua casa

Shauna cercherà invano di giustificarsi, risvegliando il senso materno di Quinn. La donna infatti dirà di aver mantenuto il segreto per difendere sua figlia, vittima indifesa delle manipolazioni di Reese. Ma la designer non ci sta, è stata ingannata e non riesce a perdonare Shauna, dopo che si è insinuata nella sua casa distruggendo la sua famiglia. Nessuna pietà dunque, la confessione di Shauna le ha riportato alla mente le raccomandazioni di Eric, suo marito aveva ragione: queste due donne hanno distrutto la loro famiglia, i loro ragazzi, le loro vite, premeditatamente... devono andarsene, lasciare la sua casa immediatamente!

Flo e Shauna ripudiate dai Forrester nelle anticipazioni Americane di Beautiful

Si chiuderà quindi il capitolo Shauna e Flo, che dal loro arrivo hanno portato scompiglio nella famiglia Forrester - Logan. Mentre quindi Hope e Liam riabbracciano Beth, la loro bambina, le due donne di Las Vegas faranno i conti con la giustizia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful, ci rivelano però anche che Flo riuscirà a uscire di prigione e cercherà di ricucire il rapporto con la sua famiglia. Se Donna e Katie sembreranno disposte a darle un'altra opportunità, Brooke e Hope le chiuderanno definitivamente la porta in faccia... ma sarà per sempre?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.